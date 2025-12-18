Haberler Yaşam Haberleri 50 milyonluk vurgun yapan sahte polis ve savcı çetesine darbe!
Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:42

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi dolandıran ve yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, bu yöntemle mağdurları yönlendirerek yüklü miktarda para temin ettikleri tespit edildi.

OPERASYON 11 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 17 Aralık 2025 tarihinde Ankara merkezli olarak İstanbul, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Sivas, Adana, Tokat, Elazığ ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz