50 milyonluk vurgun yapan sahte polis ve savcı çetesine darbe!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, bu yöntemle mağdurları yönlendirerek yüklü miktarda para temin ettikleri tespit edildi.

OPERASYON 11 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 17 Aralık 2025 tarihinde Ankara merkezli olarak İstanbul, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Sivas, Adana, Tokat, Elazığ ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.