500 milyonluk siber vurgun ağı çökertildi: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının işlendiği yönündeki ihbar üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerde Trabzon'da yaşayan bir şüphelinin banka hesaplarını topladığı ve kiralayarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekesine sattığı belirlendi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin internet sitelerinde sahte ilanlar yayınladıkları tespit edildi. Şebekenin, ilanlardaki ürün veya hizmetleri satın almak isteyen vatandaşlarla yabancı ya da üçüncü kişiler adına açılmış GSM hatları üzerinden iletişime geçtiği öğrenildi.

Şüphelilerin mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdiği, ödeme sonrası ise hem iletişim hatlarını hem de banka hesaplarını kapatarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. MASAK tarafından yapılan analizlerde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 500 milyon TL'lik şüpheli işlem hareketliliği belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin bir kısmının ise kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt'te 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Firari bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.