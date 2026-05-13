500 milyonluk siber vurguna şafak operasyonu! 12 gözaltı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarının işlendiğine ilişkin elde edilen deliller üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Trabzon'da yaşayan bir şüphelinin banka hesapları topladığı, kiraladığı ve bu hesapları Türkiye genelinde suç işleyen kişilere satarak dolandırıcılık ağı oluşturduğu tespit edildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ilanlar yayımladığı belirlendi. Şüphelilerin, yabancı veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM hatları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtiği, mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdiği ortaya çıktı.

Dolandırıcıların, ödeme alındıktan sonra kullandıkları telefon hatlarını ve banka hesaplarını kapatarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları öğrenildi. MASAK tarafından yapılan analizlerde ise şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 500 milyon liralık şüpheli işlem hareketliliği bulunduğu, suç gelirlerinin bir kısmının da kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, 12 Mayıs 2026 günü sabah saatlerinde Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt'te 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan 12 şüpheli Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

