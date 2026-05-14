500 milyonluk uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul Ambarlı limanında gerçekleştirilen operasyonda, Panama çıkışlı bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve jandarma ekipleri harekete geçti. Türkiye karasularına giren gemi, Kocaeli açıklarında İstanbul istikametine ilerlediği sırada Sahil Güvenlik unsurları tarafından durduruldu. Sahil güvenlik botlarının refakatinde Ambarlı Limanı'na çekilen gemide, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla kapsamlı arama yapıldı. Aramalarda konteynerler içerisine gizlenmiş halde 106 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.