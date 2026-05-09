500 saatlik kamera kaydı incelendi! Avize dükkanındaki kanlı saldırının şüphelileri yakalandı: 3 tutuklama

Olay, 5 Mayıs günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin M. (24) ve Enes S. (20) avize dükkanında çalışan Nizamettin A.'ya (34) silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Yasin M. ile Enes S. tabanca ile Nizamettin A.'ya defalarca ateş açıp, otomobil ile olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Nizamettin A., kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.