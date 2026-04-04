500’ü aşkın yayınevi Ankara Kitap Fuarı’nda

23'üncü Ankara Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile çok sayıda kitapsever katıldı.

TURKUVAZ KİTAPÇILIK DA VAR

Turkuvaz Kitapçılık'ın da aralarında bulnduğu fuarda, 500'ü aşkın yayınevinin standı yer aldı. Söyleşiler, paneller, şiir dinletileri ve çocuklara yönelik aktivitelerle dolu fuar, binden fazla programa ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ekonomik destekler bakımından sektörün yanında kararlılıkla yer almaktayız.

241 MİLYON TL DESTEK

2025'te Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen kitap alımları, yerelden alımlar, süreli yayın ve elektronik yayın alımlarıyla toplam destek tutarı 241 milyon TL'ye ulaşmıştır. Uluslararası fuar katılım destekleri, çeviri destekleri ve eser üretimi destekleri de eklendiğinde, bakanlığımızın yayıncılık sektörüne doğrudan sağladığı toplam destek 318 milyon TL'yi aşmıştır" dedi. ATO Congresium'da düzenlenen fuar, 12 Nisan'da sona erecek.