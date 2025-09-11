Haberler Yaşam Haberleri 503 Hatası Nedir? 503 Hatası Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?
503 Hatası Nedir? 503 Hatası Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

503 Hatası, genellikle sunucunun geçici olarak yoğun olması veya bakımda bulunması gibi durumlarda ortaya çıkar ve "Service Unavailable" uyarısı görüntülenir.

503 Hatası, internet kullanıcılarının sıkça karşılaştığı yaygın bir sunucu hatasıdır. Bu hata, bir web sitesine erişim sağlanamadığında ortaya çıkar ve genellikle sunucunun geçici olarak hizmet veremediğini gösterir. Web sitesi yöneticileri ve kullanıcılar, bu hatanın neden kaynaklandığını merak eder. 503 hatası nedir, 503 hatası neden olur ve nasıl düzeltilir soruları ise öne çıkan başlıklardandır.

503 HATASI NEDİR?

503 Service Unavailable hatası; sunucuların çok yoğun olduğu, sitenizin sistem kaynaklarının tamamını kullandığı zamanlarda gelen isteklere yanıt veremediği veya sunucular üzerinde bakım yapıldığı zamanlarda karşımıza çıkan bir HTTP durum kodudur.

503 HATASI NEDEN OLUR VE NASIL DÜZELİR?

503 hatası, "Service Unavailable" (Hizmet Kullanılamıyor) anlamına gelir ve genellikle sunucunun geçici olarak isteğe yanıt veremediğini gösterir.

  • Başlıca nedenler:
    Sunucuda aşırı yük (çok fazla trafik)
    Sunucu bakımda veya güncelleme yapılıyor
    Sunucu kaynaklarının yetersizliği (RAM, CPU vb.)
    Ağ veya sunucu tarafı geçici sorunlar
  • Çözüm yolları:
    Sayfayı birkaç dakika sonra tekrar yenileyin
    Sunucu yöneticisiyseniz; sunucu kaynaklarını kontrol edin ve gerekirse artırın
    CDN veya hosting hizmeti kullanıyorsanız destek ile iletişime geçin
    Web sunucu loglarını kontrol ederek hatanın kaynağını tespit edin

