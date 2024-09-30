509 Nerenin Kodu? +509 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Başka bir ülkeyi aramak için tuşlamanın şart olduğu uluslararası alan kodları farklı ülkelerdeki telefon ağlarını birbirinden ayırt ederek doğru ülkeye bağlanmayı sağlar. Yani Türkiye'den bir başka ülkedeki sabit telefon ile cep telefonları ancak ülke kodları yazılarak aranabilir. 509 nerenin kodu ve +509 neresi, hangi ülkeye ait diye merak edenler ise Amerika kıtasındaki bu ülkeye ulaşmak için bu soruları cevabına ihtiyaç duyacaklardır.

509 Nerenin Kodu?

Dünyadaki bütün ülkelerin telefon kodları bulunmaktadır. + 509 da bu kodlardan biridir. 509 Karayipler'de bulunan ve Hispaniola Adası'nın batısında yer alan bir ülke olan Haiti'nin telefon kodudur. Uluslararası aramalarda doğusunda Dominik Cumhuriyeti, batısında ve güneyinde ise Karayip Denizi'nin bulunduğu ve başkenti Port- au- Prince kenti olan Haiti'ye ulaşmak için +509 kodunu telefon numarasından önce tuşlamanız gerekmektedir. Karayip Denizinde yer alan bu tropikal ada ülkesine telefon ile ulaşmanız uluslararası alan kodunu kullanarak mümkün olacaktır.

Türkiye'den Haiti Nasıl Aranır?

Sadece Türkiye'den değil, dünyanın herhangi bir yerinden bağımsızlığını ancak XIX. yüzyılda alabilmiş Karayip ülkelerinden biri olan Haiti'yi aramak için yapılması gereken ilk şey Haiti'nin uluslararası telefon ülke kodunu öğrenmektir. Bu kod + 509'dur ve kodu tuşladıktan sonra ilgili telefon numarasını da öğrenerek dünyanın ilk siyahi liderliğindeki bağımsız devleti olan Haiti'deki aramak istediğiniz kişi ya da kurumlarla görüşme sağlayabilirsiniz.