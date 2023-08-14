50’lik Motora Ehliyet Gerekir Mi? 50 Cc Motor İçin Hangi Ehliyet Gerekiyor?

50 cc motor, özellikle motor konusunda yeterli tecrübesi olmayan kişilerin tercih ettiği bir motor türüdür. Motorun vergi ve sigorta kolaylığı da tercih sebeplerinden biridir. Ayrıca motorun yakıt tasarruf özelliği de kullanıcıyı cezbeden hususlar arasında kabul edilir. Motorun hafif olması da tercih sebeplerinden biridir. 50'lik motora ehliyet gerekir mi, hangi ehliyet gerekiyor sorularına cevap bulunmasında fayda var.

50'lik Motora Ehliyet Gerekir Mi?

50'lik motor, en çok talep gösterilen motor türlerinden biridir. Bu motorun yaygın olarak kullanılmasının nedeni, B sınıfı ehliyet ile kullanılabilmesidir. Yani B sınıfı araç ehliyetine sahip olan kişiler aynı zamanda 50 cc motor da kullanabilirler. Ehliyetsiz şekilde motor kullanmak yasal olarak mümkün değildir. Aksi durumda cezai müeyyide söz konusudur.

50 Cc Motor İçin Hangi Ehliyet Gerekiyor?

50 cc motorları kullanmak için B sınıfı ehliyete sahip olmak yeterlidir. Bunun yanında A1 ve A2 türünde motor ehliyetine sahip olan kişiler de 50 cc motor kullanabilirler. Ehliyetsiz şekilde kullanılabilecek motor türleri elektrikli motorlardır.

50 cc motorların bu denli revaçta olmasının bir nedeni de vergiden muaf olması ve sigorta zorunluluğunun olmamasıdır. Motor sahibi isterse motora sigorta yaptırabilir. 50 cc motorların satış fiyatlarının da daha güçlü motorlara nazaran düşük olduğunu da görebilirsiniz. B sınıfı ve B sınıfını kapsayan diğer ehliyet türleri ile 50 cc motorları kullanabilmeniz mümkündür.