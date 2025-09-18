51 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Türkiye genelinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a yönelik büyük bir darbe indirildi. Son iki haftada 32 ilde düzenlenen operasyonlarda örgüte üye oldukları, finans sağladıkları ve propaganda yaptıkları belirlenen 51 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri, son iki haftada DEAŞ'a yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Türkiye'de terörle mücadelesinin, yalnızca kolluk kuvvetlerinin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmadığını; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayandığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.