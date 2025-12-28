51 kişinin hayatını kaybetmişti! Furkan Apartmanı davasında firari müteahhit tutuklandı

Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Furkan Apartmanı 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Apartmanın enkazı altında kalan 51 kişi yaşamını yitirdi. Binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Y. ile binada sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Ö., Eyüp Ö. ve Nejdet A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında, savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Apartmanın müteahhidi olan tutuksuz sanık Abdullah Devrim S. ve kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama kararı verdi.

FİRARİ 2 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl nisan ayında görülen 5'inci duruşmada, tutuklu sanıklar kaldıkları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Duruşma sonunda Yılmaz Şahin Y. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, Eyüp Ö., Faik Ö. ve Nejdet A.'nın beraatlerine karar verildi. Firari 2 sanığın ise dosyası ayrıldı.

YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 sanık yönünden kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında 'kolon kesilmesi' iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Tutuksuz 3 sanık ile firari 2 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE HAFTADA BİR GÜN İMZA ATMA ŞARTI

Furkan Apartmanı davasının 17 Aralık'taki duruşmasına tutuksuz sanıklar Nejdet A., Faik Ö., Eyüp Ö. ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı. Duruşmada, müteahhit kardeşlerin avukatları, güvence bedeliyle müvekkillerinin haklarındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Savcı ise bu talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S.'nin teslim olduktan sonra 10'ar milyon TL güvence bedeli karşılığında ve yurt dışı çıkış yasağı ile haftada bir gün imza atma ve tüm duruşmalara katılma şartıyla beyanları alındıktan sonra yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

FİRARİ MÜTEAHHİT TUTUKLANDI

Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin S., güvence bedeli kararının ardından ifadeye geldi. Yetkili Birecik Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak, 'Güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına' ilişkin kararı kaldırdı. Güvence durumunun kalkması sonucu Hasan Hüseyin S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede ifade veren Hasan Hüseyin S., Furkan Apartmanı'nın yapımında hiçbir şekilde yer almadığını belirterek, kendisinin yalnızca kardeşinden bazı daireleri satın aldığını söyledi. Hasan Hüseyin S., "Binanın yapıldığı dönemde Dörtyol'da çalışıyordum. 1997-1998 yıllarında inşaata başlandığını biliyorum ancak yapım sürecini, kaç kişinin çalıştığını ve kullanılan malzemeleri bilmiyorum. Müteahhit olarak Yılmaz Şahin Y. görünmektedir. Kardeşim ile bu kişi arasında nasıl bir anlaşma yapıldığını bilmiyorum. Kardeşlerimle 2000-2002 yılları arasında birlikte çalışmaya başladık. 2015 yılına kadar ortaklığımız vardı. Daha sonra ise ticari anlaşmazlıklar nedeniyle aramızda anlaşmazlık oldu. Abdullah Devrim S.'nin şu anda nerede olduğunu bilmiyorum'' dedi.

"YIKIM&NBSP;KOLON KESİLMESİNDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR"

Hasan Hüseyin S., depremden sonra apartmanın altındaki kolonların kesildiğini duyduğunu ancak bunu kimin yaptığını bilmediğini belirtti. Nizip'te deprem nedeniyle yalnızca Furkan Apartmanı'nın yıkıldığını ifade eden Hasan Hüseyin S., yıkımın kolon kesilmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü söyleyerek, "Bilirkişi raporları hakkında yorum yapamayacağım. Bu inşaatı ben üstlenmedim. Binanın yıkılmasında herhangi bir müdahilliğim yoktur. Deprem sonrası yanlış yönlendirildim. Haksız yere tutuklanacağımı düşündüğüm için ülkeyi terk ettim" diye konuştu.