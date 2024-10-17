Haberler Yaşam Haberleri 51 Nerenin Kodu? +51 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?
Giriş Tarihi: 17.10.2024 15:52 Son Güncelleme: 17.10.2024 15:52

51 Nerenin Kodu? +51 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası telefon kodu, farklı ülkeler arasında telefon görüşmeleri yapmak için kullanılan numaralardır. Her ülkenin, kendine özgü bir uluslararası telefon kodu bulunur ve bu kod, o ülkeye yapılan aramalarda başta kullanılır. Telefon numaralarına eklenen bu kodlar, hangi ülkeye ait olduğunu belirler ve uluslararası iletişimi sağlar. Bu iletişim için kodların hangi ülkelere ait olduğunu da bilmemiz gerekir. Bu nedenle +51 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait gibi konulara da vakıf olunması gerekir.

51 Nerenin Kodu? +51 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Her uluslararası arama, "+" sembolü ile başlar. Bu, genellikle uluslararası arama yaparken operatörünüzün belirlediği bir tuş kombinasyonu ile (örneğin 00) çevrilir. Bir ülkeden başka bir ülkeye arama yapmak istediğinizde takip etmeniz gereken bir sıralama vardır. Bu sıralamaların başında ülke kodları yer alır. Bu kodlar sayesinde hangi ülkeden bir arama yapıldığı netleşir. +51 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait gibi konular bilmediğiniz bir ülkeden arama geldiğinde akıllara gelir.

51 Nerenin Kodu?

+51 ülke kodu Peru'ya aittir. Yani, +51 ile başlayan bir telefon numarası gördüğünüzde, bu numaranın sahibi Peru'dadır.

+51 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'den Peru'daki bir arkadaşınızı aramak isterseniz, telefonunuzda öncelikle "+" tuşunu, ardından "51" ülke kodunu ve son olarak arkadaşınızın telefon numarasını tuşlamanız gerekir.

Bir ülkeyi uluslararası aramak için bu kod başına eklenir. Peru'dan bir numara ararken bu kodu kullanmanız gerekir.

Örnek:

Eğer Lima (Peru'nun başkenti) şehrinde bir telefon numarasını aramak isterseniz, uluslararası format şu şekilde olur:

  • +51 1 2345678

Burada:

  • +51: Peru'nun ülke kodu.

  • 1: Lima'nın şehir kodu.

  • 2345678: Yerel telefon numarası.

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51 Nerenin Kodu? +51 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?
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