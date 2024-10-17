51 Nerenin Kodu? +51 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Her uluslararası arama, "+" sembolü ile başlar. Bu, genellikle uluslararası arama yaparken operatörünüzün belirlediği bir tuş kombinasyonu ile (örneğin 00) çevrilir. Bir ülkeden başka bir ülkeye arama yapmak istediğinizde takip etmeniz gereken bir sıralama vardır. Bu sıralamaların başında ülke kodları yer alır. Bu kodlar sayesinde hangi ülkeden bir arama yapıldığı netleşir. +51 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait gibi konular bilmediğiniz bir ülkeden arama geldiğinde akıllara gelir.

51 Nerenin Kodu?

+51 ülke kodu Peru'ya aittir. Yani, +51 ile başlayan bir telefon numarası gördüğünüzde, bu numaranın sahibi Peru'dadır.

+51 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'den Peru'daki bir arkadaşınızı aramak isterseniz, telefonunuzda öncelikle "+" tuşunu, ardından "51" ülke kodunu ve son olarak arkadaşınızın telefon numarasını tuşlamanız gerekir.

Bir ülkeyi uluslararası aramak için bu kod başına eklenir. Peru'dan bir numara ararken bu kodu kullanmanız gerekir.

Örnek:

Eğer Lima (Peru'nun başkenti) şehrinde bir telefon numarasını aramak isterseniz, uluslararası format şu şekilde olur:

+51 1 2345678

Burada: