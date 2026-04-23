51 ülkeden 305 pilot 80’inci IFALPA Konferansında küresel havacılığın öncelikleri ele alındı

IFALPA'nın 80'nci Konferansı 51 ülkeden 305 pilotun katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansta havacılık sektörünün bugünü ve geleceği ele alındı. 26 Nisan'a kadar devam edecek konferans kapsamında Türk sivil havacılığının gelişiminin yanı sıra, pilotlara hususi pasaport verilmesi, havacılık sektörüne özgü bir iş kanunu oluşturulması ve pilotlar için fiili hizmet süresi zammına ilişkin düzenlemeler; yalnızca çalışma koşullarına değil, operasyonel verimlilik, ekip planlama esnekliği ve sektörde deneyimli insan kaynağının korunması konuları da ele alındı.

'PİLOTLARIN SESİNİN DUYULMASI VE KORUNMASI ÖNEMLİ'

Konferansın açılış konuşmalarının ardından basın mensuplarıyla biraraya gelen TALPA Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, "IFALPA 2026'nın merkezinde yer alan kavramlardan biri olan 'Pozitif emniyet kültürü', modern havacılığın en kritik unsurlarından biridir. Pozitif emniyet kültürü; açık iletişimin olduğu, raporlamanın teşvik edildiği, hatalardan öğrenilen, cezalandırmanın değil gelişimin esas alındığı bir anlayışı ifade eder. Bu kültürün en önemli şartı ise sistemin içindeki tüm paydaşların, özellikle de pilotların sesinin duyulması ve korunmasıdır" diye konuştu.

'PİLOTLAR İÇİN KÜRESEL VE UYUMLU ÇALIŞMA DÜZENLENMELİ'

Toplantıda konuşan IFALPA Başkanı Kaptan Pilot Ron Hay ise "Havayolu pilotları, mesleklerini korumak için tasarlanmış yasal çerçevelere tam olarak uymayan bir meslekte çalışıyorlar. Çoğu çalışanın aksine, pilotlar tek bir yerde, tek bir sistem altında veya tahmin edilebilir saatlerde çalışmazlar. Bir görev günü İstanbul'da başlayıp başka bir kıtada sona erebilir, zaman dilimlerini aşabilir ve insan fizyolojik sınırlarını zorlayabilir. Bugün pilotlar, birlikte çalışmak üzere asla tam olarak tasarlanmamış iki sistem tarafından yönetiliyor; havacılık güvenliği düzenlemeleri, çalışma süresi ve dinlenmeyle ilgili iş kanunları. Her ikisi de önemlidir, ancak her zaman uyumlu değillerdir" dedi.

HAVACILIĞIN SINIRLARI YOKTUR

Havacılığın dünyayı birbirine bağladığının aynı zamanda ulusal ve bölgesel sistemler arasındaki farklılıkları da ortaya koyduğunun altını çizen Hay "Bu farklılıklar, standartları yükseltmek yerine çalışanlara karşı yükümlülükleri azaltmak için kullanıldığında, sonuç eşit olmayan koruma, yasal belirsizlik ve çalışma koşulları üzerinde artan baskıdır. Pilotlar, havayolları ve düzenleyiciler, parçalanmış ve belirsiz yasal çerçeveler içinde faaliyet göstermek zorunda kalmamalıdır. Düzenleyiciler tutarlı kurallar sağlamalı ve güvenlik ile işgücü düzenlemeleri arasındaki boşlukları kapatmalıdır. Havacılığın sınırları yoktur ve düzenleyici çerçevelerimiz bu gerçekliğe uygun olarak tasarlanmalıdır." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör