515 çetesine operasyon

İddiaya göre Gaziantep Şahinbey'de Arap ırkçısı 515 aşireti üyesi olduğunu ifade eden ve Suriyeliler tarafından kurulduğu ileri sürülen 515 Çetesi Adana ve Şanlıurfa'nın ardından Sakarya'da ortaya çıkmıştı. Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde sokakta yürürken çekilen görüntüleri TikTok'ta yayınlayan çete üyeleri Sakarya'da büyük tepki gördü. Görüntüler üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çete üyelerini takibe aldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un yakından takip ettiği çalışmayla birlikte çete üyesi olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında emniyette sorguya alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda ise Sakarya polisi çalışmasını daha da genişletti. İfadelerinin ardından bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Adliyede ifade veren şüpheliler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

515 HAŞİMİ NEDİR?

Geniş bir coğrafyaya yayılan Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, bu "515" sayısı ise Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin simgesi olduğu ifade ediyor. Kayıtlara göre Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz desteğiyle Osmanlı Devleti'ne isyan etmiş, Arap Yarımadası'nın kontrolünü eline geçirmiş fakat birkaç yıl sonra Suudi Hanedanlığı'na yine bir isyanla kaybetmişlerdi.