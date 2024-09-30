54 Nerenin Kodu? +54 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası telefon kodları hem iş dünyasında hem de kişisel bağlantılarda önemli bir yere sahip. Türkiye'den Orta ve Güney Amerika'da yaşayan vatandaşlarımıza ya da bu bölgedeki iş ortaklıklarına ulaşmak isteyenler de bu kodları kullanmak zorunda kalıyor. Bölgedeki ülkelerin kodları 5 ile başlıyor. Örneğin Brezilya +55, Küba +53 ve Venezuela +58 kodlarını almış. Merak edilen ise 54 nerenin kodu ve +54 neresi, hangi ülkeye ait bir koddur oluyor.

54 Nerenin Kodu?

Dünya genelinde her ülkeye özel olarak tanımlanmış telefon kodları uluslararası aramalar sırasında ülke seçimini yapmak için gereklidir. Bu kodlar arasında yer alan +54 de bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'in uluslararası telefon kodudur. Arjantin'e yapılacak aramalarda istediğiniz kişi, kurum ya da şirkete ulaşmak için aramaya +54 ile başlamanız gerekiyor.

Türkiye'den Arjantin'de Bulunan Bir Telefon Numarası Nasıl Aranır?

Türkiye'den Arjantin'e bir telefon araması gerçekleştirmek istiyorsanız, öncelikle Arjantin'in uluslararası telefon kodunu bilmeniz gerekmektedir. Arjantin'in uluslararası telefon kodu ise +54'tür. Arjantin'de bulunan bir numarayı aramak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Uluslararası Arama Kodu: Türkiye'den Arjantin'e arama yaparken ilk olarak uluslararası arama kodu olan +90'ı tuşlamanız gerekmektedir. Ülke Kodu: Arjantin'i aradığınızda +54 kodunu ekleyerek devam edersiniz. Şehir Kodu: Arjantin'de aramak istediğiniz kişinin bulunduğu şehrin kodunu da eklemeniz gerekebilir. Bu adım sabit hatları ararken geçerlidir. Cep telefonlarında bu adıma gerek duyulmaz. Telefon Numarası: Son olarak, kişiye ait yerel telefon numarasını tuşlayarak aramanızı tamamlayabilirsiniz.

Bütün bu adımları izleyerek Türkiye'den Arjantin'e kolayca telefon araması gerçekleştirebilirsiniz.