5.5 asırlık camide restorasyon başladı

Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 546 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki cami ihaleden sonra yüklenici firmaya teslim edildi. Restorasyon öncesi şantiye alanı oluşturularak çevre düzenlemesi gerçekleştirilen caminin restorasyon uygulama işi, cami rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayacak. Kirişhane semtinde 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı. Nehir taşkınlarıyla çok kez su baskınına uğrayan yapı 1950'de ibadete ve ziyarete kapatıldı.