55 yıldır süren arazi davası! 23 yaşından 92 yaşına kadar 800 ortak adalet peşinde

İzmir'de 200 vatandaş Urla'nın Yağcılar Köyü'nden 1969'da Olgar Yumlu isimli arazi sahibinden arsa satın aldı. Arsa sahibi vatandaşlar daha sonra buraya ev yapmak için bir araya gelip Teos Yapı Kooperatifi'ni kurdu. Ancak bir süre sonra devlet 'burası hazinenin malı, orman arazisi' diyerek dava açtı. Üniversitelerden alınan raporlarda buranın orman arazisi olmadığı belirtilirken, aradan geçen sürede dosya 2 kez Yargıtay'a gitti, 15 hakim gördü ancak dava henüz sonuçlanmadı. Urla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen son duruşmada da sonuç çıkmazken, bir sonraki duruşma 11 Haziran'a bırakıldı.

3. KUŞAKLARA UZANAN DAVA

Uzun yıllardır devam eden dava süreci nedeniyle vefat eden arazi sahiplerinin çocukları ve torunları da sürece dahil oldu. Ortak sayısı 800'e yükseldi. 3. kuşağa geçen, en küçüğü 23, en büyüğü 92 yaşında olan ortakların dahil olduğu davanın son duruşması öncesi adliye önünde toplanan ortaklar ellerindeki pankartları açarak seslerini duyurmaya çalıştı. Ortaklar, "Dedem tapu aldı, torunu hala dava görüyor', 'geciken adalet, adalet değildir', 'hakkımızı istiyoruz, lütuf değil' yazılı pankartlarla eylem yaptı.

ARKAMIZDAKİ ARSAYA 200 VİLLA YAPILDI

1969 yılında arsa tapusuyla yaklaşık 860 dönümlük araziyi satın aldıklarını kaydeden Urla Teos Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Göksel, "Kooperatifimizin hemen arkasındaki bölgede, bize ait olmayan ancak aynı satıcıdan arazi alan şahıslar tarafından yaklaşık 200 adet villa inşa edildi ve bu yapılar halen sorunsuz bir şekilde kullanılmakta. Buna rağmen, bizim arazimizin orman sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir dava açıldı ve bu süreç hala devam ediyor" dedi.

BURANIN ORMAN OLMADIĞINI KANITLAYAN BELGELER VAR



Urla Teos Yapı Kooperatifi üyesi Gürsel Hancı, "Bu yeri alırken devlet bana arsa tapusu verdi; arazi değil, orman değil, hiçbir şey değildi. Sadece imarlı arsa olarak tapusunu aldım. Ancak daha sonra "burası orman" denilerek müdahale edildi. O günden beri bu durumla mücadele ediyoruz. Buranın orman olmadığını kanıtlayan bütün belgeleri ve gerekli evrakları temin edip mahkemeye sunduk, fakat yaklaşık 50 yıldır bir sonuç alamadık" dedi.

O GÜN 30 YAŞINDA OLAN BUGÜN 90 YAŞINDA

Teos Kooperatif mağdurları yaptıkları açıklamada, "Bugün burada, Urla Teos Kooperatifi mağdurları olarak yalnızca kendi hakkımız için değil, devletin tapusuna güvenen her vatandaş adına sesimizi duyurmak için toplandık. 1969'da devletin tapusuyla alınmış, imarlı ve yasal arsalarımızın üzerinden tam 55 yıl geçti. O tapular, devletin mührünü ve garantisini taşıyan, vergisi ödenmiş, resmi belgelerdir. Ama biz hâlâ aynı soruyu soruyoruz: Devletin verdiği tapuya vatandaş güvenmeyecekse, kime güvenecek? O gün 30 yaşında olan arsa sahipleri bugün 90 yaşında. Birçoğu adaleti mezarında bekledi, çocukları ve torunları hâlâ devletin sözünü bekliyor. Bir ömür geçti, üç kuşak yaşlandı ama adalet hâlâ gelmedi. Biz ne istiyoruz? Yargıtay'ın iki kez verdiği talimatın uygulanmasını, bilimsel raporların dikkate alınmasını, 55 yıllık bu adaletsizliğin sona ermesini istiyoruz" dedi.