555 yıllık miras için 55 büyük etkinlik

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı'nın 555 yıllık köklü mirasını merkeze alan "555. Yılda 55 Etkinlik" programını Ayasofya Medresesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıttı. Akademik üretimden kültür-sanata, uluslararası işbirliklerinden kalıcı eserlere kadar uzanan program, üniversitenin medeniyet mirasını çağın imkânlarıyla yeniden yorumlama vizyonunu ortaya koydu. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u bir ilim merkezi hâline getirme idealinin sembollerinden biri olan Ayasofya Medresesi'nde gerçekleştirilen toplantıya akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Programda konuşan FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, 555 yıllık geçmişin yalnızca tarihi bir miras değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

YENİDEN ÜRETİYORUZ

Üniversite olarak bu büyük mirası sadece korumayı değil, çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlamayı hedeflediklerini belirten Şimşek, "Bizler bu büyük mirası yalnızca muhafaza eden değil, onu yeniden üreten ve geleceğe taşıyan bir anlayışın temsilcileriyiz" dedi. Programının sıradan bir yıldönümü organizasyonu olmadığını ifade eden Şimşek, etkinliklerin geçmişe dönük nostaljik bir hatırlama değil, geleceğe yönelik güçlü bir vizyonun parçası olduğunu vurguladı. Şimşek, Fatih Sultan Mehmed Han'ın ilim ve medeniyet anlayışının bugün de üniversitenin akademik yaklaşımına yön verdiğini söyledi. Program kapsamında yıl boyunca akademik sempozyumlar, öğrenci buluşmaları, kültür ve sanat etkinlikleri, bilimsel yayın projeleri ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca üniversitenin tarihi mirasını geleceğe taşıyacak kalıcı eserlerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.