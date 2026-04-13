Haberler Yaşam Haberleri 56 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 13.04.2026 16:27

56 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde 56 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgüt içinde faaliyet yürüttüğü ve finansal destek sağladığı belirlenirken, operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalananlardan 88’i geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Kerim CENGİL
56 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 56 ilde operasyonlar düzenlendi.

525 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana, Adıyaman, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul,İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya,Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu,Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında aranma kaydı bulunan şahısların da aralarında yer aldığı 525 şüpheli yakalandı.

88'İ GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat, finansal varlık ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 88'i geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
56 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz