56 yılın en sıcak şubat ayı

Meteoroloji Genel Müdürlügü, 2026 yılı Subat ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; subat ayında hava sıcaklıkları Uzunköprü, Ipsala, Sile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Usak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diger kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçeklesti. 1991-2020 normalleri subat ayı ortalama sıcaklıgı 4.1 derece olurken 2026 yılı Subat ayı sıcaklıgı 7.6 derece ile normallerinin 3.5 derece üzerinde gerçeklesti. 2026 yılı Subat ayı, son 56 yılın en sıcak üçüncü subat ayı olarak kayıtlara geçti. Subat ayında en düsük sıcaklık sıfırın altında 22.4 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 28.6 derece ile Bartın'da ölçüldü.

