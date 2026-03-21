57. Alay’dan ilham alan milli silah sahada

Giriş Tarihi: 21.03.2026 01:10

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli ve millî savunma sanayisindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Milli platformların milli silahı” olarak tanımlanan MKE PMT-76/57A’nın dikkat çeken özellikleri paylaşıldı.

HAKAN GÖKKAYA
Adını Çanakkale Savaşı sırasında destanlaşan 57. Alay'dan alan PMT-76/57A platform üstü makineli tüfek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli ve millî imkanlarla geliştirildi.

ALTAY TANKINA ENTEGRE EDİLDİ

Halihazırda orduda aktif olarak kullanılan sistemin, Türkiye'nin millî ana muharebe tankı Altay Tankı üzerine kuleye eş eksenli yardımcı silah sistemi olarak entegre edildiği belirtildi. Bu entegrasyonun sahadaki operasyonel gücü artırdığı vurgulandı.

BİRÇOK PLATFORMDA AKTİF GÖREV

MKE PMT-76/57A'nın yalnızca tanklarla sınırlı kalmadığı, Türkiye'de üretilen birçok kara aracı ve savunma platformunda da aktif olarak görev aldığı ifade edildi. Yerli savunma sanayisinde atılan bu adım, Türkiye'nin stratejik bağımsızlığı açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

