57 ilde DEAŞ operasyonu: 536 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Cumhuriyet başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlendiğini belirtti. Son 12 gün boyunca süren operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içinde aktif faaliyetlerde bulunduğu, finansman sağladığı ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduklarının tespit edildiğini ifade etti.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekûn bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum."

Terörle mücadele kapsamında sürdürülen bu operasyonlarla, örgütün Türkiye'deki yapılanmasına ağır bir darbe vurulduğu bildirildi.