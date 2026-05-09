57 ülkeye canlı yayınla beyin pili cerrahisi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Fonksiyonel nöroşirürji alanının ileri uygulamalarından biri olan derin beyin stimülasyonu (DBS) cerrahisi (Beyin pili operasyonu), Medicana Ataşehir Hastanesi'nde Prof. Dr. Atilla Yılmaz tarafından canlı cerrahi uluslararası eğitim programı şeklinde gerçekleştirildi. 'Live DBS Surgery Course Istanbul' kapsamında düzenlenen operasyona, farklı ülkelerden nöroşirürji uzmanları, nörologlar ve sağlık profesyonelleri eş zamanlı olarak katıldı. Eğitim amaçlı planlanan bu canlı cerrahi, katılımcılara hem güncel teknikleri yerinde izleme hem de uygulamaya dair detaylı bilgi edinme fırsatı sundu. canlı cerrahiyi 57 farklı ülkeden 262 hekim katıldı. DHA