57 yaşındaki kadın 85 gündür kayıp

BalıkesirSusurluk'ta yaşayan ve 22 Ağustos günü Uşak'a düğüne giden Nurcan Tekin'den 85 gündür haber alınamıyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Alemdar Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan Şekibe Küçük Tekinkılıç, annesinin kaybolduğu haberini alır almaz Uşak'a giderek arama çalışmalarına katıldı. Köylüler ve bölge halkı ile birlikte günlerce annesini aradıklarını anlatan Tekinkılıç, görenlerin ihbarda bulunmasını istedi. Tekinkılıç, "Annemin sağlık problemi yoktu, hafif bir depresif durumu vardı" dedi. Ailenin diğer üyeleri de Nurcan Tekin'den güzel haber bekliyor. Güre köyünde yer alan güvenlik kamerası ile dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına, Nurcan Tekin'in yolda yürüdüğü anlar saniye saniye yansıdığı görülüyor. İHA