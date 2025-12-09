Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! İstanbul Beyoğlu'nda şok operasyon! 58 yıl hapisle aranıyordu: 'Suç Makinesi’ Sultan yakalandı
Giriş Tarihi: 9.12.2025 15:19 Son Güncelleme: 9.12.2025 15:35

SON DAKİKA! İstanbul Beyoğlu'nda şok operasyon! 58 yıl hapisle aranıyordu: 'Suç Makinesi’ Sultan yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, Türkiye genelinde işlediği çok sayıda hırsızlık nedeniyle yıllardır aranan Sultan T. Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında toplam 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 23 ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Sultan T., eşiyle birlikte gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA! İstanbul Beyoğlu’nda şok operasyon! 58 yıl hapisle aranıyordu: ’Suç Makinesi’ Sultan yakalandı
  • ABONE OL

Son dakika: Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firarda olan ve "suç makinesi" olarak nitelendirilen Sultan T.'nin Beyoğlu'ndaki bir adreste saklandığını belirledi. Gecikmesinde sakınca bulunan hâl kapsamında alınan arama kararı sonrası ekipler, dün gece saat 00.10'da operasyon başlattı. Evin girişinde güvenlik önlemleri alınırken ekipler hızla içeri girerek Sultan T.'yi kıskıvrak yakaladı.

58 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Şüphelinin UYAP sorgusunda, Türkiye'nin birçok ilinde işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık türü suçlardan 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada Sultan T.'nin mahkum olduğu suçlar şöyle sıralandı: "Herkesin girebileceği yerde kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "Tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık", "Bina içindeki eşyaya yönelik hırsızlık". "Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma", "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip alma suretiyle hırsızlık."

23 AYRI YAKALAMA KARARI VAR

Yapılan soruşturmada ayrıca 2019 yılından bu yana Sultan T. hakkında 23 ayrı yakalama ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

EVDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyon sırasında adreste yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.. Evde bulunan şüphelinin eşi Tarık T. hakkında da işlem yapıldı.

ÇİFTE GÖZALTI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Sultan T. ve eşi Tarık T. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.İki şüpheli ile ele geçirilen uyuşturucu maddeler, işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu Kulaksız Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Yetkililer, firari olarak geçen 6 yıl içinde Sultan T.'nin başka suçlara karışıp karışmadığının da araştırıldığını belirtti. Soruşturma hem hırsızlık hem uyuşturucu suçları yönünden çok yönlü sürdürülüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! İstanbul Beyoğlu'nda şok operasyon! 58 yıl hapisle aranıyordu: 'Suç Makinesi’ Sultan yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz