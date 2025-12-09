SON DAKİKA! İstanbul Beyoğlu’nda şok operasyon! 58 yıl hapisle aranıyordu: ’Suç Makinesi’ Sultan yakalandı

58 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Şüphelinin UYAP sorgusunda, Türkiye'nin birçok ilinde işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık türü suçlardan 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada Sultan T.'nin mahkum olduğu suçlar şöyle sıralandı: "Herkesin girebileceği yerde kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "Tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık", "Bina içindeki eşyaya yönelik hırsızlık". "Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma", "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip alma suretiyle hırsızlık."