59 İlde dev uyuşturucu operasyonu: 2,3 Ton madde ve 1,2 milyon hap ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dev operasyon, ülke genelinde uyuşturucu ağlarına ağır darbe vurdu. Operasyon kapsamında 795 operasyonel ekip ve 1987 polis görev aldı. Çalışmalar, 14 hava aracıyla anlık olarak izlendi ve 37 narkotik köpeği de aramalarda aktif olarak kullanıldı. 59 ilde düzenlenen baskınlarda 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 258 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 529 kişi gözaltına alınırken, 129 şüpheli tutuklandı, 49 kişi hakkında ise adli kontrol uygulandı.

ADANA'DA DEV BASKIN

Adana'da sentetik ecza deposuna düzenlenen operasyonda, 2 ton 259 kilogram sentetik madde ele geçirildi. Bu maddeyle üretilecek yaklaşık 5,8 milyon uyuşturucu hapın piyasaya sürülmesi engellenmiş oldu. Ankara'da 37 kilogramın üzerinde esrar, İstanbul'da ise yaklaşık 6 kilogram eroin ele geçirildi.

KARARLI MÜCADELE SÜRECEK

Öte yandan; yetkililerden yapılan açıklamalarda, gençleri hedef alan karanlık yapıların kökü tamamen kazınana kadar mücadelenin tavizsiz süreceği vurgulandı. Sokaklar, uyuşturucu tacirlerinden zerresine kadar temizlenene dek operasyonların aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.