59 Plaka Kodu Nerenin ve Hangi Şehrin Plakası? 59 Plaka Kodu Hangi İl, Nereye Ait?

Dünya genelinde motorlu araçların trafik tescil işlemlerinin ardından aracın ön ve arka kısımlarında görünecek şekilde takmakla mükellef oldukları plakalar, araçların kimlik numaraları denilebilir. Emniyet güçleri araçların ön ve arka kısımlarında yer alan bu levhalar sayesinde her türlü sorguyu rahatlıkla yaparak bilgiye hızlı ve kesin şekilde ulaşabilmektedir. Diğer yandan ülkemizde kullanılan plakalarda ilk hanede aracın hangi ilin trafiğine ait olduğunu gösterir sayılar bulunmaktadır. Bu kapsamda yolda yahut herhangi bir yerde 59 plakalı araç gören vatandaşlarımız 59 Plaka Nerenin Kodu? merak ederek hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.
Ülkemizde yer alan 81 ilin trafiğine bağlı olan motorlu araçlar bulundukları ili temsil eden plakaları araçlarının görünebilecek bir kısmına takmak zorundadır. Bu plakaları herhangi bir nedenle araçlarında taşımayanlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince tespit edilerek gerekli cezai işlemi uygularlar. Peki, 59 Neresi Hangi Şehir Plakası? Ayrıntılar şöyle;
Yolda veya herhangi bir yerde 59 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Tekirdağ ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Tekirdağ ili trafiğine bağlı olan ve plakasını taşıyan motorlu araçların ön ve arka kısımlarında yer alan metal levhalarda 59 kodunun yanında yer alan harf kodları, alt sınır, üst sınır, hangi vergi dairesine bağlı olduğu ve vergi dairesi kodları aşağıdaki gibidir.
Sıralama, İL - TRAFİK KOD NO - ALT SINIR - ÜST SINIR - VERGİ DAİRESİ VE VERGİ DAİRESİ KODU şeklindedir...
TEKİRDAĞ 59 A 0001 A 9999 NAMIKKEMAL V.D. 59260
TEKİRDAĞ 59 AC 001 AZ 999 NAMIKKEMAL V.D. 59260
TEKİRDAĞ 59 DA 001 DZ 999 NAMIKKEMAL V.D. 59260
TEKİRDAĞ 59 EA 001 EZ 999 NAMIKKEMAL V.D. 59260
TEKİRDAĞ 59 FA 001 FZ 999 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 HA 001 HZ 999 HAYRABOLU V.D. 59263
TEKİRDAĞ 59 J 0001 J 0999 NAMIKKEMAL V.D. 59260
TEKİRDAĞ 59 J 1000 J 1999 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 J 2000 J 2999 ÇERKEZKÖY V.D. 59261
TEKİRDAĞ 59 J 3000 J 3017 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 J 3018 J 3999 MARMARA EREĞLİSİ M.MD 59108
TEKİRDAĞ 59 J 3000 J 4011 SARAY M.MD 59106
TEKİRDAĞ 59 J 4000 J 4999 SARAY M.MD 59106
TEKİRDAĞ 59 J 5000 J 5999 HAYRABOLU V.D. 59263
TEKİRDAĞ 59 J 6000 J 6999 MURATLI V.D. 59265
TEKİRDAĞ 59 J 7000 J 7999 MALKARA V.D. 59264
TEKİRDAĞ 59 J 8000 J 8999 ŞARKÖY M.MD 59107
TEKİRDAĞ 59 J 5000 J 5999 HAYRABOLU V.D. 59263
TEKİRDAĞ 59 KA 001 KZ 999 NAMIKKEMAL V.D. 59260
TEKİRDAĞ 59 LA 001 LZ 999 MALKARA V.D. 59264
TEKİRDAĞ 59 M 0001 M 3000 NAMIKKEMAL V.D. 59260
TEKİRDAĞ 59 M 3001 M 5000 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 M 5001 M 6000 MALKARA V.D. 59264
TEKİRDAĞ 59 M 6001 M 7000 HAYRABOLU V.D. 59263
TEKİRDAĞ 59 M 7001 M 7098 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 M 7099 M 8000 ÇERKEZKÖY V.D. 59261
TEKİRDAĞ 59 M 8001 M 8500 MURATLI V.D. 59265
TEKİRDAĞ 59 M 8501 M 9000 SARAY M.MD 59106
TEKİRDAĞ 59 M 9001 M 9500 ŞARKÖY M.MD 59107
TEKİRDAĞ 59 M 9501 M 9550 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 M 9551 M 9999 MARMARA EREĞLİSİ M.MD 59108
TEKİRDAĞ 59 MA 001 MA 100 NAMIKKEMAL V.D. 59260
TEKİRDAĞ 59 MA 201 MA 300 ÇERKEZKÖY V.D. 59261
TEKİRDAĞ 59 MA 301 MA 400 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 MA 401 MA 450 HAYRABOLU V.D. 59263
TEKİRDAĞ 59 MA 451 MA 550 MALKARA V.D. 59264
TEKİRDAĞ 59 MA 551 MA 600 ŞARKÖY M.MD 59107
TEKİRDAĞ 59 NA 001 NZ 999 MURATLI V.D. 59265
TEKİRDAĞ 59 PA 001 PZ 999 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 RA 001 RZ 999 SARAY M.MD 59106
TEKİRDAĞ 59 S 0001 S 0999 NAMIKKEMAL V.D. 59260
TEKİRDAĞ 59 S 1000 S 1999 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 S 2000 S 2999 ÇERKEZKÖY V.D. 59261
TEKİRDAĞ 59 S 3000 S 3036 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 S 3037 S 3999 MARMARA EREĞLİSİ M.MD 59108
TEKİRDAĞ 59 S 4000 S 4999 SARAY M.MD 59106
TEKİRDAĞ 59 S 5000 S 5999 HAYRABOLU V.D. 59263
TEKİRDAĞ 59 S 6000 S 6999 MURATLI V.D. 59265
TEKİRDAĞ 59 S 7000 S 7999 MALKARA V.D. 59264
TEKİRDAĞ 59 S 8000 S 8999 ŞARKÖY M.MD 59107
TEKİRDAĞ 59 S 9000 S 9500 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 SA 001 SZ 999 ŞARKÖY M.MD 59107
TEKİRDAĞ 59 T 0001 T 5000 NAMIKKEMAL V.D. 59260
TEKİRDAĞ 59 T 5001 T 7000 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 T 7001 T 7500 MALKARA V.D. 59264
TEKİRDAĞ 59 T 7501 T 8000 HAYRABOLU V.D. 59263
TEKİRDAĞ 59 T 8001 T 8106 ÇORLU V.D. 59262
TEKİRDAĞ 59 T 8107 T 8500 ÇERKEZKÖY V.D. 59261