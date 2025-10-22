Haberler Yaşam Haberleri 59 yaşındaki adamın acı sonu: Kestiği ağacın altında can verdi!
Giriş Tarihi: 22.10.2025 21:59

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Ali Bayrak, kendisine ait bahçede ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine gelen ekipler Bayrak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Olay, gündüz saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Beşirler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki Ali Bayrak, kendisine ait bahçede ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayrak'ın cenazesi incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

