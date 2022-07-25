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Giriş Tarihi: 25.7.2022 16:26

5.Dalga filmi konusu nedir? 5.Dalga filmi oyuncuları kimler?

5.Dalga filmi 25 Temmuz Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Bilim kurgu türünde film sevenlerin ekrana kilitleneceği filmin yönetmen koltuğunda J Blakeson oturuyor. Başka gezegenden gelen “Diğerleri” dünya üzerinden büyük bir saldırı başlatmış olup her yer sular altında kalmıştır. Zorlu mücadelen kurtulmak isteyen insanlar ise 5.saldırıyı önlemeye çalışacaklardır. Peki; 5.Dalga filmi konusu nedir? 5.Dalga filmi oyuncuları kimler?

5.Dalga filmi konusu nedir? 5.Dalga filmi oyuncuları kimler?

25 Temmuz Pazartesi akşamı Kanal D'de 5.Dalga filmi olacak. Bilim kurgu türünde olan film 2016 yılı yapımıdır. Başrollerinde; Chloë Grace Moretz, Matthew Zuk, Gabriela Lopez gibi isimlerin yer aldığı filmde insan şekline bürünmüş uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan kurtulan genç bir kız, kaybolan erkek kardeşini aramaya çıkacaktır ve sonrasında olaylar peşi sıra gelecektir. Peki, 5.Dalga filmi konusu nedir? 5.Dalga filmi oyuncuları kimler?

5. DALGA FİLMİ KONUSU

Başka bir gezegenden gelen Diğerleri dünya üzerine büyük bir saldırı başlatmıştır. İlk saldırıda dünyanın elektrik ağını çökertmişlerdir. 2. saldırıda okyanuslarda oluşturdukları dev dalgalar ile her yeri sular altında bırakmışlardır. 3. saldırılarında saldıkları virus sayesinde bir çok insanı yatağa düşürmeyi başarmışlardır. Son olarak 4. dalga ile insan şeklini alarak hayatta kalmayı başaran insanları teker teker öldürmeye başlamışlardır. Şimdi insanlar 5. saldırıyı önlemeye çalışırken kimseye güvenemez duruma gelmişlerdir. 16 yaşındaki Sullivan, düşmanlarının rehin almış olduğu kardeşini kurtarmak için Walker'ın yardımına ihtiyaç duyacaktır.

5. DALGA FİLMİ OYUNCULARI

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: J Blakeson

Oyuncular: Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber ve Zackary Arthur

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5.Dalga filmi konusu nedir? 5.Dalga filmi oyuncuları kimler?
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