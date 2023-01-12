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Giriş Tarihi: 12.1.2023 08:40 Son Güncelleme: 12.1.2023 09:11

5. kattan boş havuza düşen Faruk öğretmen kurtarılamadı

Kocaeli Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katında yaşayan 40 yaşındaki öğretmen Faruk Akay, balkondan boş havuza düşerek ağır yaralandı. Akay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
5. kattan boş havuza düşen Faruk öğretmen kurtarılamadı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanın 5.katındaki dairede yaşayan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan, zemindeki boş havuza düştü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akay, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akay, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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5. kattan boş havuza düşen Faruk öğretmen kurtarılamadı
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