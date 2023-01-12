5. kattan boş havuza düşen Faruk öğretmen kurtarılamadı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanın 5.katındaki dairede yaşayan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan, zemindeki boş havuza düştü.