6-7-8 Kg Çamaşır Makinesinde Battaniye Yıkanır Mı? Battaniye Kaç Kiloluk Makinede Yıkanabilir?

Battaniye çamaşır makinesinde yıkanabilecek türden ürünlerdir. Fakat makinelerin hacmi ve kilogramına dikkat etmek gerekir. Her boyuttaki çamaşır makinesinde her battaniye yıkanmaz. Böyle durumlarda battaniyeler tek kişilik, çift kişilik ya da battal boy gibi farklı boyutlarda üretilir. Bundan dolayı yıkama öncesinde 6-7-8 km çamaşır makinesinde battaniye yıkanır mı, kaç kiloluk makinede yıkanabilir yanıtlarını öğrenmek önemlidir.

6-7-8 Kg Çamaşır Makinesinde Battaniye Yıkanır mı?

Çamaşır makinelerinde birçok tekstil ürünü ve kıyafet kolayca yıkanabilir. Bunlar içerisinde battaniyeler de yer alan ürünlerdendir. Ancak battaniyenin boyutları ile çamaşır makinesinin uyumlu olması gerekir. Genelde 8 kg boyutundaki çamaşır makinelerinde tek kişilik ve hafif battaniyeler kolayca yıkanabilir.

Boyutları büyük ve ağır olan battaniyeler için yüksek kapasiteli çamaşır makinesine ihtiyaç duyulur. Çünkü bu ürünler ıslandığında daha da ağırlaşır. Bu da düşük kg değerindeki makinelerin kazan kısımlarında sorunlara neden olabilir. Aynı zamanda battaniyenin türü de yıkama açısından önemlidir. Kaba ve yüksek hacimli battaniyeleri makineye sığdırmak oldukça zordur.

Battaniye Kaç Kiloluk Makinede Yıkanabilir?

Battaniyeleri yıkamak için çamaşır makinesinin kg değerinin yüksek olması gerekir. Kg değeri yüksek olan makinelerde her türden battaniyeyi yıkamak mümkündür. Fakat 6 kg makinelerde yalnızca tek kişilik ve ince ya da polar battaniyeler yıkanabilir. 8 kg ve üzerindeki çamaşır makinelerinde çift kişilik ve ağır battaniyeleri de güvenle yıkamak mümkün olur.