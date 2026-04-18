TEM’de 6 araçlık zincirleme kaza: Trafik kilitlendi!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Kartal TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken yavaşlayan bir kamyonete, arkasından gelen 5 araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Sancaktepe istikametinde uzun araç kuyrukları ve trafik yoğunluğu oluştu. Hasarlı araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.