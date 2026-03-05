6 çocuk annesi Hale Akbaş’ı katletmişti: Tahliyesini isteyen caniden pes dedirten savunma! ’Mağdur benim’

KIZININ FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Bunun üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bu sırada eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızı, ekipler tarafından ikamete alınmadı. Annesine ne olduğunu öğrenmek isteyen küçük kızın feryatları yürek dağladı. "Annemi bir kere gösterin bana, gidin bakın anneme bir şey mi oldu" diyerek gözyaşı döken küçük kızı sakinleştirmek için komşular yoğun çaba sarf etti. Olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi istendi.