6. Esenler Film Festivali 19 Aralık’ta start alıyor

Esenler Belediyesi'nin prestijli organizasyonlarından Esenler Film Festivali, bu yıl 6. kez kapılarını açıyor. 19-23 Aralık tarihleri arasında "Dijital Hayat" temasıyla düzenlenecek festivalin etkinlikleri, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması ve Atlas Sineması'nda gerçekleşecek.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, f estivalin yalnızca bir film etkinliği değil, aynı zamanda kültür ve düşünce buluşması olduğunu vurgulayarak, "Esenler Film Festivali'ni altıncı kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.