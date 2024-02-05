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Giriş Tarihi: 5.2.2024 22:59

6 gündür kayıp Mina için arama çalışmaları sürüyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 13 yaşındaki kızı Mina Kartal için arama çalışmaları devam ediyor

AA
6 gündür kayıp Mina için arama çalışmaları sürüyor

Karacaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden Fatma (42) ve Şafak Kartal (44) çiftinin 13 yaşındaki kızı Mina Kartal, 31 Ocak'ta gezmek için evinden çıktı.

Kartal Çifti, kızlarının dönmemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu.

Anne Fatma Kartal, kızlarının evlerine dönmemesi üzerine gidebileceği her yeri aradıklarını ancak bulamadıklarını belirtti.

Cadde ve sokakları gezerek kızlarını aramayı sürdürdüklerini dile getiren Kartal, şunları söyledi:

"Kızım eğer kendi isteğinle çıkıp gittiysen dahi evimizin kapısı açık. Sen bizim yavrumuzsun. Ne yaparsan yap ne olursa olsun sana evimizin kapısı her zaman açık. Kızım eve dönmeni bekliyoruz. Kendi isteğinle de gitmiş olabilirsin. Biz seni çok seviyoruz. Sen bizim için değerlisin. Seni bekliyoruz kızım. Bir şekilde bize ulaşmaya çalış lütfen. Kızım kardeşlerin Eylül ve Doruk seni çok merak ediyor. 'Ablamız nerede?' diyerek seni soruyorlar. Onlara okulda olduğunu söylüyorum. Kardeşlerin seni çok özledi. Seni görmek istiyorlar. Lütfen evine dön. Sen bizim için değerlisin. Lütfen evine dön."

Kartal, kızını görenlerden ya da yerini bilenlerden polise haber vermesini beklediğini söyledi.

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6 gündür kayıp Mina için arama çalışmaları sürüyor
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