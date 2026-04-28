6 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haber geldi
Giriş Tarihi: 28.04.2026 21:52

Edirne'de 22 Nisan tarihinden bu yana kayıp olarak aranan demans hastası 72 yaşındaki Ruşit Söz'ün cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu.

AA
Demans hastası olduğu öğrenilen Söz'ün, 22 Nisan'da evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.

Ekipler, yürütülen çalışmalarda Söz'ün şehirlerarası otobüs terminalinde, minibüslerin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine ulaştı.

Cep telefonunun son olarak Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi civarında sinyal verdiği tespit edilen Söz için arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, EDAK ile Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, yerleşke çevresinde dron ve iz takip köpeği yardımıyla arama yaptı.

Söz'ün ailesi ve yakınları da çalışmaları takip etti. Yapılan aramada Söz'ün cansız bedeni, lojmanların bahçesindeki ağaçlık alanda bulundu.

Ruşit Söz'ün cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

#EDİRNE #AFAD

