6 hayalet kumarhaneye 61 bin lira ceza kesildi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde işyeri olarak faaliyet yürüten ancak 'hayalet kumarhane' olarak kumar oynatıldığı tespit edilen adreslere peş peşe baskın düzenlendi. 6 farklı adreste yasadışı kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 61 bin lira idari para cezası kesildi. Kumar oynayan 30 kişi ile birlikte A.B., U.Ş., Ö.D., C.Ş., A.S., H.A. ve M.K. adlı işyeri sahibi 7 kişi ise "Kumar oynanmasına yer ve imkân sağlamak" suçundan gözaltına alındı. Son 2 ay içinde peş peşe operasyon düzenlenen söz konusu adreslerde bulunan 2 bin 90 lira kumar parasına, çeşitli kumar makinelerine, tombala pulları ile tombala kartlarına ve 432 iskambil kâğıdına el konuldu. Adresler mühürlendi.