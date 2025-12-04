6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Erzurum, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Zonguldak'ta silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Çalışmalarda 2 kaçak silah imalathanesi de ortaya çıkarıldı. 119 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

311 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 2 kaçak silah imalathanesi ortaya çıkarılırken, 148 ruhsatsız tabanca, 50 uzun namlulu tüfek ve 113 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 311 silah ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.