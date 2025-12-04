Haberler Yaşam Haberleri 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 4.12.2025 10:41

6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 şüpheli yakalandı

Jandarma ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 kaçak silah imalathanesi ortaya çıkarılırken, 311 silah ele geçirildi. Operasyonlarda suçüstü yakalanan toplam 119 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SENA UYANER
6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Erzurum, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Zonguldak'ta silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Çalışmalarda 2 kaçak silah imalathanesi de ortaya çıkarıldı. 119 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

311 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 2 kaçak silah imalathanesi ortaya çıkarılırken, 148 ruhsatsız tabanca, 50 uzun namlulu tüfek ve 113 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 311 silah ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz