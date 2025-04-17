6 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri - Standart 6 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?

Yemek masası ölçüleri, yemek yiyecek kişilerin rahatça oturabilmesi, yemek servisinin kolaylıkla yapılabilmesi açısından dikkatle değerlendirilmelidir. 6 kişilik yemek masası ölçüleri; mekanın büyüklüğüne, masa şekline (dikdörtgen, kare, yuvarlak, oval) ve kişisel tercihlere göre değişiklik gösterebilir. Standart 6 kişilik masa uzunluğu ve genişliği kaç cm olur soruları sayesinde, hem masa yerleşimi hem de konforlu bir kullanım deneyimi konusunda avantaj elde edebiliriz.

6 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri

6 kişilik yemek masaları için en yaygın ölçüler 140–180 cm uzunluk ve 80–90 cm genişlik aralığındadır. Masa tipi ve tasarımı bu ölçüleri biraz değiştirebilir; oval ve yuvarlak masalar farklı alan ihtiyacı yaratabilir. Konforlu bir kullanım için masa çevresine yeterli boşluk bırakmak, masa seçimi kadar önemlidir. Kullanım alışkanlığına, evdeki kişi sayısına ve odanın büyüklüğüne göre bu ölçüler içinde seçim yapmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Standart 6 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?

6 kişilik yemek masalarının ölçüleri, genel olarak belirli standartlar çerçevesinde üretilir. Ancak masanın şekline (dikdörtgen, oval, yuvarlak) ve tasarımına göre bu ölçülerde küçük değişiklikler olabilir.

Dikdörtgen Masa Ölçüleri

Uzunluk: 140 – 180 cm

140 – 180 cm Genişlik: 80 – 90 cm

80 – 90 cm Yükseklik (genel standart): 75 – 76 cm

Dikdörtgen form, en yaygın kullanılan masa şeklidir. Bu tip masalarda uzun kenarlarda 2'şer kişi, kısa kenarlarda 1'er kişi oturacak şekilde toplam 6 kişi rahatlıkla yemek yiyebilir.

Oval Masa Ölçüleri

Uzunluk: 150 – 180 cm

150 – 180 cm Genişlik: 85 – 95 cm

Oval masalar, keskin köşe olmadığı için daha yumuşak bir görünüm sunar ve küçük çocuklu aileler için daha güvenlidir.

Yuvarlak Masa Ölçüleri