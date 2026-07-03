6 kişinin katili sabıkalı çıktı

Almanya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği anneçocuk merkezindeki silahlı saldırıda kan donduran detaylar ortaya çıktı. Hannover kentine bağlı Garbsen bölgesinde yaşayan Fatih Gazioğlu, geçen mayısta 3 aylık kızını sallarken fenalaştığını söyleyerek hastaneye başvurdu. Bebeğin beyin sarsıntısı geçirmesinden şüphelenen hastane personeli, durumu sosyal hizmetler kurumuna bildirdi. İnceleme yapan kurum da bebeğin şiddet gördüğünü ileri sürerek koruma altına aldı. Ailenin tüm itirazına rağmen, bebek geri verilmedi. Bu duruma sinirlenen Gazioğlu, belinden çıkardığı silahla herkesin şaşkın bakışları arasında personele kurşun yağdırdı. Gazioğlu'nun başından 3 evlilik geçtiği, 2022'de çocuğa cinsel istismar suçundan yargılandığı ileri sürüldü.

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