6 Kişinin yaralandığı çatışmada yeni gelişme

Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:09

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde husumetli iki grubun barışmak için buluştuğu, 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hüseyin CUMALI
Olay, 18 Mayıs 2026 günü saat 23.00 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.A. (32), E.A. (27), E.A. (20), K.T.D. (26), H.K.Y. (27), A.M. (22), R.Y. (22) ve B.Y. (60) isimli şahıslar, aralarındaki husumeti sonlandırmak amacıyla buluştu. Görüşme sırasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. E.A. isimli şahıs, yanında bulunan tabancayı ateşleyerek K.T.D., H.K.Y., A.M. R.Y. ve B.Y.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay sırasında yaralanan B.Y. de silahını ateşleyerek E.A.'yı yaraladı.

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışmada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan E.A., M.A., S.Y., K.T.D. ve E.A. isimli 5 şüpheli, hastanedeki ilk tedavilerinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık ekipleri eşliğinde ambulanslarla adliyeye getirildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheli, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

