6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye’nin yeni başlangıcı “Milletin Dayanışması” kazandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarihin en yıkıcı afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Tam 14 milyon insanı etkileyen bu felaket, geride silinmesi zor izler bıraktı. Toplam 53 bin 725 vatandaşımız hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Yıkımın izleri, 39 bin 546 binanın tamamen yerle bir olduğu felaketin boyutlarını ortaya koydu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreminin ardından son verileri paylaştı.

68 GÜNDE 60 BİNİN ÜZERİNDE ENKAZ KALDIRILDI

Devlet ve milletin büyük çabalarıyla başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları, kısa sürede önemli mesafe kat etti. 60bin 763 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazı 68 gün gibi kısa bir sürede kaldırıldı. Ağır hasarlı 206 bin 986 binanın enkazının yüzde 95'i ise hacimsel olarak temizlendi. Yıkımın devasa boyutlarına rağmen Türkiye, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonlarından birini hayata geçirdi.

540 KİŞİ HAKKINDA BAŞVURU YAPILDI

Deprem sonrası 161'i çocuk, 379'u yetişkin toplam 540 kişi hakkında kayıp başvurusu yapıldı. DNA eşleşmeleri ve ölüm tespitleriyle birlikte 75 kişi için arama çalışmaları hala sürüyor. Bu kayıpların 50'si Türk vatandaşı, 25'i ise yabancı uyruklu.

YARALARI SARMAK İÇİN DEVASA DAYANIŞMA

Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağışlar ve yardımlar, yaraların hızla sarılmasına olanak tanıdı. "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" ile toplanan 91,6 milyar Türk lirasını yanı sıra toplamda: 140 milyar 924 milyon 650 bin 776 Türk lirası bağışlandı. Bunun; 119 milyar 383 milyon liralık kısmı depremzedelerin hayatına dokundu.

DEVLET VE MİLLET OMUZ OMUZA

Deprem sonrası 355 bin 985 haneye kira desteği sağlanırken, 1 milyon 995 bin 978 haneye 10 bin Türk lirası ödeme yapıldı. Taşınma yardımları ve vefat ödemeleriyle birlikte yardım miktarı 142 milyar 320 milyon Türk lirasını aştı. Türkiye, dayanışma ruhuyla tarih yazdı.

KALICI KONUTLAR UMUT OLUYOR

Depremzedelerin en büyük talebi olan sıcak ve güvenli yuvalar, devletin hızlı müdahalesiyle hayata geçirildi. 19 bin 268 kalıcı konut ve 350 bin 430 ticarethane için ihale yapıldı.101 bin 254 konutun kura işlemleri tamamlanırken, 130 bin 565 konutun anahtar teslimi gerçekleştirildi. Kalıcı konut projeleri, yalnızca birer yapı değil, aynı zamanda geleceğe dair umudun yeniden inşası olarak görüldü. Depremzedeler için her teslim edilen anahtar, verilen sözlerin tutulduğunu ve milletin kenetlendiğini bir kez daha kanıtladı.

ASRIN FELAKETİNDEN BÜYÜK DERSLER

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Devlet ve millet el ele vererek, yaraların sarılmasında ve vatandaşların güvenli bir geleceğe kavuşmasında tarihe geçen bir çaba ortaya koydu. Felaketin izleri silinirken, geleceğe umutla bakmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.