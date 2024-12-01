6 yaşındaki çocuk 60 bin yıllık balta buldu

İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde yaşayan Ben Witten, üç yıl önce Shoreham Sahili'nde oyun oynarken diğer taşlardan çok faklı görünen parçayı alıp evine götürerek üç yıl boyunca odasında tuttu. Birkaç hafta önce Worthing Müzesi'nde'ki Taş Devri sergisini gezerken evindeki nesnenin bunlara benzediğini fark eden Witten'ın parçayı müzeye götürmesiyle bunun bir el baltası olduğu ortaya çıktı. Müze, baltanın 40 bin ila 60 bin yıl önce "Neandertaller tarafından yapıldığının neredeyse kesin" olduğunu ifade etti. Modern insanların en yakın akrabalarından Neandertallerin soyu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaklaşık 40 bin yıl önce tükenmişti. Müze yetkilileri eserin çocuğa daha sonraki süreçte geri verileceğini ifade etti.