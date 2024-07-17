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Giriş Tarihi: 17.7.2024 15:58

6 yaşındaki Zeynep Vural'ın acı sonu! 5. kattan düştü

Konya'da yaşayan henüz 6 yaşındaki Zeynep Vural'ın acı sonu yürekleri dağladı. Vural, oturduğu binanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

İHA
6 yaşındaki Zeynep Vural’ın acı sonu! 5. kattan düştü

Konya'nın Akşehir ilçesinde oturdukları binanın 5. katından yere düşen 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Selçuk Mahallesi'nde bulunan Sarı Köşk Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin dalgınlığı sonucu evlerinin balkonuna çıkan 6 yaşındaki Zeynep Vural, 5. kattan aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafında ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız çocuğu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, kız çocuğunun Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

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6 yaşındaki Zeynep Vural'ın acı sonu! 5. kattan düştü
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