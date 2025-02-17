6 yıldır evimize kavuşamadık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 4 yılda kent genelinde yaptığı 4 bin 602 konutu afetzedelere teslim etti. Ancak, Karşıyaka Bostanlı'da riskli yapı ilan edilerek belediye tarafından yıkılan apartmanlarda kentsel dönüşüm, imar durumunda değişiklik yapılmadığı için 6 yıldır gerçekleştirilemedi. 10 apartmandan sadece 1'inde inşaat çalışmalarına başlanırken, kat malikleri ceplerinden 1.6 milyon lira ödeyemeyince yeni evlerine kavuşamadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi +1 kat vermeyince aradan geçen 6 senede diğerlerine bir çivi bile çakılamadı. Kirada oturmak zorunda kalan kat malikleri mağdur oldu. Yüzde 30 büyüme ile kentsel dönüşüm yapılacağı sözüyle evlerinden çıkarılan apartman sakinleri yaşadıkları duruma isyan ederek 6 yıldır mağdur edildiklerini belirtip sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

'ÇOK MAĞDURUZ'

Sedef Şengül (50), "45 yıl yıkılan Akalın Apartmanı'nda yaşadım. Binalardaki eğiklik, zeminden kaynaklı olarak temeli atıldıktan sonra başlamış. Defalarca 'tabut evler' diye haber olduk. Projeler kaç defa değişti hatırlamıyoruz. Kimsenin cebinde 1.6 milyon lira yok. Herkes maaşla evini geçindiriyor. Dışarıda kira ödeyecek durumumuz da kalmadı. 6 yıldır mağdur ediliyoruz" dedi. 2 çocuk annesi Şevkiye İlhan, (60) "Yıkıldıktan hemen sonra yapılacak dendi. Kirada oturuyorum" diye konuştu.

KİRADA OTURUYORUZ

3 çocuk babası emekli imam Fahri Arslan (62) , "2009'da taşınmıştım. Tebligat gönderilince çıkmak zorunda kaldık. Şu an kirada oturuyoruz. Zorlanıyoruz. Süreç çok uzayınca kentsel dönüşüm için ödeyeceğimiz tutar da arttı. 1.6 milyon lira kişi başı ödememiz gerekiyor."