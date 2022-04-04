6 yıldır kayıp çocuklarının kokularına hasretler! Küçük Yasin’den hala haber yok

'AĞABEYİMİ BUL GETİR BABA'

"Çocuğu buradan çıkarıp kaçırdılar. Amaçları öldürmek miydi, başka birilerine mi vermekti onu bilmiyorum. Ama planlarını çok güzel yapmışlar. Jandarmamız çalışmalarını sürdürüyor. Ben baba olarak bu sefer ümitliyim. Her detayın üzerine daha çok gidiliyor. Bir sonuç alınacağını düşünüyorum. Yavrumun ölüsünün ya da dirisinin bu sefer bulunacağına inanıyorum. Bazı çelişkili ifadeler verenler vardı. Onlara da bakılıyor. Çocuklarda sürekli ağabeylerini soruyorlar. Küçük olan Yusuf sürekli olarak 'Ağabeyimi bul getir' baba diyor. Ağabeyini tanımıyor ama evde sürekli konuşulduğu için ağabeyini soruyor. O öyle deyince ben bir kez daha yıkılıyorum. Bir kez daha canım acıyor" diye konuştu.

Anne Ümmü Şahin de kayıp oğlu Yasin'i yıllardır gözyaşları içinde bekliyor.