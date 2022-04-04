6 yıldır kayıp çocuklarının kokularına hasretler! Küçük Yasin’den hala haber yok

Akören ilçesi'ne bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu.
Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı.
Soruşturmayı yürüten jandarma onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Bir evin bahçesinde kadavra köpekleri ile birlikte kazı yapılsa da küçük çocuğun izine rastlanılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, Ankara'dan gelerek çalışma yaptı. Ancak yine de bir ize rastlanılmadı.
6 YILDIR ÇOCUKLARININ KOKULARINA HASRETLER
Baba Yavuz Şahin 6 yıldır acı çektiklerini belirterek geride kalan çocukları için ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi. Baba Şahin, "Bu yaşadığımız olay anne-baba için acıların en büyüğü. 6 yıl bitti. Ama zaman bizim için geçmek bilmiyor. Televizyonlarda kayıp çocukların haberleri çıktığı zaman izleyemiyorum. Sinirleniyorum, kapatıp dışarı çıkıyorum. Kayıp çocukları duyunca içim yanıyor. 6 yaşındaki bir çocuktan kim ne istedi? Adı üzerinde o daha çocuktu. Kendini savunamayacak bir masumdu. Bu acıyı tarif edemem. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.
'AĞABEYİMİ BUL GETİR BABA'
"Çocuğu buradan çıkarıp kaçırdılar. Amaçları öldürmek miydi, başka birilerine mi vermekti onu bilmiyorum. Ama planlarını çok güzel yapmışlar. Jandarmamız çalışmalarını sürdürüyor. Ben baba olarak bu sefer ümitliyim. Her detayın üzerine daha çok gidiliyor. Bir sonuç alınacağını düşünüyorum. Yavrumun ölüsünün ya da dirisinin bu sefer bulunacağına inanıyorum. Bazı çelişkili ifadeler verenler vardı. Onlara da bakılıyor. Çocuklarda sürekli ağabeylerini soruyorlar. Küçük olan Yusuf sürekli olarak 'Ağabeyimi bul getir' baba diyor. Ağabeyini tanımıyor ama evde sürekli konuşulduğu için ağabeyini soruyor. O öyle deyince ben bir kez daha yıkılıyorum. Bir kez daha canım acıyor" diye konuştu.
Anne Ümmü Şahin de kayıp oğlu Yasin'i yıllardır gözyaşları içinde bekliyor.