60 Nerenin Kodu? +60 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Aranılan ya da arayan numaranın başında + simgesi ile başlayan rakamlar o numaranın ait olduğu ülkeyi temsil etmektedir. Bu kodlar yurt dışı aramalarda kullanılması için geliştirilmiştir. Yurt dışı aramalarında karşımıza çıkan kodlardan biri de +6o kodudur. Telefon ekranında bu kodu görenler doğal olarak meraklanıp 60 nerenin kodu, +60 neresi ve hangi ülkeye ait sorularını gündeme getirmektedir.

60 Nerenin Kodu?

Asya kıtasında bulunan Malezya ülkesinin alan kodu +60'tır. Malezya'ya ait bir telefon hattı aranacağı zaman numaranın başına +60 kodu eklenmektedir. Yine Malezya'dan yurt dışındaki bir telefon hattı arandığı zaman arayan numaranın başında +60 kodu vardır. Bu kod kullanılmadan Malezya'daki bir telefon hattına bağlanılamaz.

+60 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Eğer telefon ekranında arama yapan numaranın başında +60 kodu varsa bu arama Malezya'dan yapılıyor demektir. +60 kodu Malezya'nın uluslararası telefon kodudur. Malezya'ya ait bir sabit hat ya da GSM operatör hattı ile yurt dışından görüşebilmek için numaranın başına öncelikle +60 kodunu yazmak gerekmektedir. Ardından numaranın GSM kodu yahut sabit hat ise bulunduğu il veya bölgenin alan kodu yazılmalıdır.