60 saniyede 3.5 milyonluk soygun

İstanbul Kadıköy'de bir kuyumcu dükkânından 1 dakika içinde 3.5 milyonluk soygun yapan 4 hırsız yakalandı. Olay 31 Aralık günü gece saatlerinde meydana geldi. Kuyumcu dükkânının kepenk kilidini kopyalama yöntemiyle açan ve daha sonra cam kapıyı kıran hırsızlar, vitrindeki altın ve pırlanta takı setlerini çuvallara doldurup kaçtı. Sabah işyerine gelen A.U. durumu görünce polise haber verdi. Güvenlik kamerasının olay anını kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler S.G.Y. (19), E.Y. (20), S.D. (19) ve M.Ö. (24) polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.