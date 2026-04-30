Haberler Yaşam Haberleri 60 yaşındaki kadın sulama kanalında can verdi
Giriş Tarihi: 30.04.2026 16:51

Amasya'nın Suluova ilçesinde sulama kanalındaki umutlu bekleyiş sona erdi. 60 yaşındaki Emine Aktürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

SERKAN ATICI
Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesinde bugün kayıp ihbarında bulunulan 60 yaşındaki 5 çocuk annesi Emine Aktürk'ün cansız bedeni, sulama kanalında bulundu. Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki 5 çocuk annesi Emine Aktürk, bugün kayboldu. Jandarma ekiplerine yapılan kayıp ihbarı sonrası bölgeye, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD'a bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Amasya İtfaiyesine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ve drone destekli aramalar 2 saatten fazla sürdü.

Ekipler, 2 kilometre alanı taradıktan sonra Aktürk'ün cansız bedenini, sulama kanalının kapalı beton tünelleri arasında buldu. 2 saatlik umutlu bekleyiş, 5 çocuk annesi Emine Aktürk'ün cansız bedeninin bulunması ile sona erdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

