60 yaşındaki Zabıta Komiserinden büyük başarı

Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu 2023-2024 Akademik Yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için geniş katılımlı bir mezuniyet töreni düzenledi. Bursa'da Meslek Yüksekokulu bazında ilk bağımsız müdürlük olan kurum, 30. dönem mezunlarını verdi. İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Gıda Teknolojisi, Organik Tarım ile Tohumculuk Teknolojisi programlarında 32 yıldır meslek eğitimi veren Yüksekokul da 100 öğrenci kep atarak mezun oldu.

Yüksekokul birincisi Gıda Teknolojisi programından Buse Şenbayrakdar olurken, 40 yıllık zabıta memuru Nedim Algan da Tohumculuk Teknolojisi programını birincilikle bitirdi.

40 YILIK ZABITA 60'INDA BİRİNCİ OLDU

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde 10 yıldır görev yapan Algan, 60 yaşında diploma heyecanı yaşadı. Kültür Merkezi'ndeki törende diplomasını ve başarı belgesini alan bölüm birincisi Nedim Algan'ın sevincine ailesi ve mesai arkadaşları da ortak oldu. Evli ve 2 çocuk babası Algan, küçük yaşlardan itibaren ailesinin kırsal Tepecik Mahallesi'nde çiftçilikle uğraştığını, kendisinin de domates, biber, mısır, kavun ve karpuz üretimi yaptığını söyledi.

'TARIMDA DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLARI ÖĞRENDİK'

2 yıllık eğitiminin kendisi için ufuk açıcı olduğunu vurgulayan Algan; "Okula derece ve kademe için gitmiştim ama sonradan anladım ki tarımda birçok uygulamayı yanlış yapıyoruz. Kullandığımız ilaçlardan, gübrelerden, ürettiğimiz sebze ve meyvelerdeki kalıntılara kadar tüm yanlışları burada öğrendik. Okulun bana en büyük katkısı da bu oldu. Maddi yönden ve daha da önemlisi insan sağlığı açısından üretimin nasıl olması gerektiğini, kalıntıların nasıl yok edileceği, nasıl sağlıklı duruma getirileceğini hocalarımızın engin bilgileri sayesinde uygulayarak öğrendik. Daha önce kara gürültüye çiftçilik yapıyormuşuz. Fazla tonaj almak uğruna fazla ilaç ve gübre kullanarak aslında insanların sağlığı ile oynuyormuşuz. Aslıda çok ilaç ve gübre kullanmadan da üretim yapılabiliyormuş" dedi.

'GENÇLER MESLEK OKULLARINA SAHİP ÇIKSINLAR'

Gençlere okula devam etme tavsiyesinde bulunan Nedim Algan; "Üzüldüğüm nokta 21 kişilik sınıfta 4 kişinin derse katılım sağlamasıydı. Gençlerimizden derslere daha fazla özen gösterimlerini beklerdim çünkü aslında onların gelip dinlemesi lazımdı. Bizim yaşımız artık 60 oldu ama bu ülkenin geleceği onlar. 2 yıllık meslek yüksekokulları ihtiyaç duyulan elemanların yetiştiği okullar. Bunun için çok önemli. Her yerde iş kapısı açık. Gençlere tavsiyem bu okullara sahip çıksınlar. Bu ülkenin geleceği tarımdır. Tarım olmazsa gelecek olmaz" ifadelerini kullandı.